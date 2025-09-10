Трамп закликає ЄС запровадити 100% мита для Китаю та Індії, щоб тиснути на Путіна

Видання із посиланням на трьох чиновників, знайомих із ситуацією, пише, що Трамп висунув цю вимогу після розмови високопосадовців США та ЄС у Вашингтоні, де обговорювались шляхів збільшення економічних витрат на війну для Москви .

"Ми готові діяти просто зараз, але ми зробимо це лише за умови, що наші європейські партнери підтримають нас", – цитує видання одного з американських чиновників.

Другий американський чиновник заявив, що Вашингтон готовий "віддзеркалити" будь-які тарифи для Китая та Індії, запроваджені ЄС. Це потенційно може призвести до подальшого збільшення мит США на імпорт з обох країн.

Пропозиція Трампа пролунала на тлі розчарування Білого дому через труднощі з укладенням мирної угоди та дедалі агресивніші повітряні атаки Росії на Україну.

"Президент прийшов сьогодні вранці, і, на його думку, очевидний підхід тут полягає в тому, щоб усім різко підвищити мита та зберігати їх, доки китайці не погодяться припинити купувати нафту. Насправді існує не так багато місць, куди нафта може піти", – сказав один із чиновників.