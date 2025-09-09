ua en ru
Вт, 09 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Свириденко закликала США та ЄС до жорстких санкцій проти нафтових гігантів Росії

Вівторок 09 вересня 2025 22:13
UA EN RU
Свириденко закликала США та ЄС до жорстких санкцій проти нафтових гігантів Росії Фото: Юлія Свириденко, прем'єр України (t.me/svyrydenkoy)
Автор: Іван Носальський

США і Євросоюзу необхідно перекрити нафтові доходи Росії. Зокрема, потрібні обмеження проти нафтових гігантів РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Юлію Свириденко в Telegram.

Свириденко на запрошення міністра фінансів США Скотта Бессента взяла участь у зустрічі представників США та ЄС. Її відкрив президент США Дональд Трамп. Такий захід став частиною переговорів, які спрямовані на зміцнення трансатлантичної єдності.

Прем'єр привітала зусилля міжнародних партнерів, які спрямовані на досягнення справедливого та тривалого миру в Україні.

За словами Свириденко, санкції вже суттєво вплинули на російську економіку - вона втратила понад 160 млрд доларів.

"Закликала наших партнерів і далі спільно посилювати тиск, запровадивши жорсткі санкції проти "тіньового флоту", нафтових гігантів, нафтопереробних заводів, трейдерів та інших посередників. Лише рішучі заходи здатні зменшити ресурси РФ для ведення війни проти України та покласти край щоденним російським злочинам і терору", - додала вона.

Нові санкції ЄС

Нагадаємо, Євросоюз уже готує 19-й пакет санкцій проти Росії. Згідно з чутками у ЗМІ, Єврокомісія представить нові обмеження вже до п'ятниці, 12 вересня.

Водночас Bloomberg із посиланням на джерела повідомляло, що до нового пакета санкцій увійдуть обмеження проти російської енергетики, криптобірж і системи платежів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз Російська Федерація Сполучені Штати Америки Юлія Свириденко Скотт Бессент
Новини
Понад 20 загиблих. РФ скинула бомбу під час видачі пенсій на Донеччині, - Зеленський
Понад 20 загиблих. РФ скинула бомбу під час видачі пенсій на Донеччині, - Зеленський
Аналітика
Осінній наступ РФ: де вдарять росіяни і які загрози для України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Осінній наступ РФ: де вдарять росіяни і які загрози для України