RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Трамп призывает ЕС ввести 100% пошлины для Китая и Индии, чтобы давить на Путина

Фото: Трамп призывает ЕС повысить тарифы для Китая и Индии
Автор: Марина Балабан

Президент США Дональд Трамп обратился к лидерам стран ЕС с просьбой ввести пошлины до 100% для Индии и Китая в рамках совместных усилий по усилению давления на Россию для прекращения войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Издание со ссылкой на трех чиновников, знакомых с ситуацией, пишет, что Трамп выдвинул это требование после разговора высокопоставленных чиновников США и ЕС в Вашингтоне, где обсуждались пути увеличения экономических расходов на войну для Москвы.

"Мы готовы действовать прямо сейчас, но мы сделаем это только при условии, что наши европейские партнеры поддержат нас", - цитирует издание одного из американских чиновников.

Второй американский чиновник заявил, что Вашингтон готов "отзеркалить" любые тарифы для Китая и Индии, введенные ЕС. Это потенциально может привести к дальнейшему увеличению пошлин США на импорт из обеих стран.

Предложение Трампа прозвучало на фоне разочарования Белого дома из-за трудностей с заключением мирного соглашения и все более агрессивных воздушных атак России на Украину.

"Президент пришел сегодня утром, и, по его мнению, очевидный подход здесь заключается в том, чтобы всем резко повысить пошлины и сохранять их, пока китайцы не согласятся прекратить покупать нефть. На самом деле существует не так много мест, куда нефть может уйти", - сказал один из чиновников.

 

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко призвала США и ЕС к жестким санкциям против нефтяных гигантов России. По словам Свириденко, санкции уже существенно повлияли на российскую экономику - она потеряла более 160 млрд долларов.

Между тем Евросоюз уже готовит 19-й пакет санкций против России. Согласно сообщениям в СМИ, Еврокомиссия представит новые ограничения до пятницы, 12 сентября.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДональд Трамп