Трамп призывает ЕС ввести 100% пошлины для Китая и Индии, чтобы давить на Путина

Издание со ссылкой на трех чиновников, знакомых с ситуацией, пишет, что Трамп выдвинул это требование после разговора высокопоставленных чиновников США и ЕС в Вашингтоне, где обсуждались пути увеличения экономических расходов на войну для Москвы.

"Мы готовы действовать прямо сейчас, но мы сделаем это только при условии, что наши европейские партнеры поддержат нас", - цитирует издание одного из американских чиновников.

Второй американский чиновник заявил, что Вашингтон готов "отзеркалить" любые тарифы для Китая и Индии, введенные ЕС. Это потенциально может привести к дальнейшему увеличению пошлин США на импорт из обеих стран.

Предложение Трампа прозвучало на фоне разочарования Белого дома из-за трудностей с заключением мирного соглашения и все более агрессивных воздушных атак России на Украину.

"Президент пришел сегодня утром, и, по его мнению, очевидный подход здесь заключается в том, чтобы всем резко повысить пошлины и сохранять их, пока китайцы не согласятся прекратить покупать нефть. На самом деле существует не так много мест, куда нефть может уйти", - сказал один из чиновников.