Трамп у захваті від атаки України по російських авіабазах, - Axios

Трамп був напрочуд мовчазний на публіці, коли справа стосувалася його особистих почуттів з приводу атаки України. Однак у приватному спілкуванні він захоплювався операцією.

"Досить сильно", - сказав Трамп одній довіреній особі, яка передала його зауваження виданню Axios.

"Він вважав це крутим", - розповіло друге джерело про реакцію Трампа.

Телефонна розмова

Джерела, які обговорювали атаку з Трампом, повідомили про стурбованість щодо місії з припинення вогню.

Трамп напередодні поговорив телефоном із Путіним і повідомив, що той готує відповідь на удар по російських авіабазах.

Трамп додав, що це "була гарна розмова, але не та розмова, яка призведе до негайного миру".

За словами джерела, Трамп стурбований тим, що такий сценарій може стати на заваді його дипломатичній ініціативі, яка призвела до перших прямих переговорів між сторонами за три роки.

"Ми хочемо, щоб ця війна закінчилася. Ми хочемо, щоб вона деескалювала. Тож якщо Путін у відповідь оскаженіє, так, у президента є побоювання", - сказало інше джерело, яке спілкувалося з Трампом.

Побоювання Білого дому

Однією з причин, через яку атака України занепокоїла Білий дім, було те, що її ціллю були бомбардувальники дальнього радіусу дії, які можуть нести ядерну зброю і є ключовою частиною ядерного стримування Росії. "Це дуже небезпечний момент", - заявив американський чиновник.

"Атака безпілотників не стала для нього несподіванкою, тому що так відбувається, коли війна триває, але він стурбований тим, що це затягне бойові дії. Він хоче, щоб бойові дії припинилися, тому його розчаровує щоразу, коли відбувається подібна атака", - заявив високопоставлений чиновник Білого дому.

Однак, незважаючи на ці побоювання, Трамп також був вражений тим, що вдалося зробити українцям.