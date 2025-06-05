Трамп восхищен атакой Украины по российским авиабазам, - Axios

Трамп был на удивление молчалив на публике, когда дело касалось его личных чувств по поводу атаки Украины. Однако в частном общении он восхищался операцией.

"Довольно сильно", - сказал Трамп одному доверенному лицу, который передал его замечания изданию Axios.

"Он посчитал это крутым", - рассказал второй источник о реакции Трампа.

Телефонный разговор

Источники, обсуждавшие атаку с Трампом, сообщили об обеспокоенности по поводу миссии по прекращению огня.

Трамп накануне поговорил по телефону с Путиным и сообщил, что тот готовит ответ на удар по российским авиабазам.

Трамп добавил, что это "был хороший разговор, но не тот разговор, который приведет к немедленному миру".

По словам источника, Трамп обеспокоен тем, что такой сценарий может помешать его дипломатической инициативе, которая привела к первым прямым переговорам между сторонами за три года.

"Мы хотим, чтобы эта война закончилась. Мы хотим, чтобы она деэскалировала. Так что если Путин в ответ взбесится, да, у президента есть опасения", - сказал другой источник, общавшийся с Трампом.

Опасения Белого дома

Одной из причин, по которой атака Украины обеспокоила Белый дом, было то, что ее целью были бомбардировщики дальнего радиуса действия, которые могут нести ядерное оружие и являются ключевой частью ядерного сдерживания России. "Это очень опасный момент", - заявил американский чиновник.

"Атака беспилотников не стала для него неожиданностью, потому что так происходит, когда война продолжается, но он обеспокоен тем, что это затянет боевые действия. Он хочет, чтобы боевые действия прекратились, поэтому его разочаровывает всякий раз, когда происходит подобная атака", - заявил высокопоставленный чиновник Белого дома.

Однако, несмотря на эти опасения, Трамп также был впечатлен тем, что удалось сделать украинцам.