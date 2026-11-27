Трамп зазначив, що з окупації змогли вийти понад 800 людей, яким не вдавалось зробити це раніше, оскільки там зона бойових дій.

"Вона (Меланія Трамп, - ред.) домоглася короткострокового припинення вогню і вивела - гадаю, понад 800 людей", - сказав президент США.

Він припустив, що ті люди, ймовірно, "вже загинули б, якби вона цього не зробила".

"Тож, навіть не знаю... Може, варто залучити її до переговорів від імені країни? Їй вдалося домогтися непоганого перемир’я. Багато людей змогли вийти - це добре", - зазначив Трамп.

Гуманітарна місія в Олешках

Нагадаємо, у жовтні 2026 року в окупованих Олешках Херсонської області ситуація досягла рівня гуманітарної катастрофи. До війни у місті проживали близько 25 тисяч людей, однак на той момент там залишалося лише приблизно шість тисяч мешканців.

Після тривалих переговорів 27 жовтня за участі Меланії Трамп в районі Олешок вдалося запровадити режим припинення вогню для проведення гуманітарної місії.