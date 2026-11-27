Трамп отметил, что из оккупации смогли выйти более 800 человек, которым не удавалось сделать это раньше, поскольку там зона боевых действий.

"Она (Мелания Трамп, - ред.) добилась краткосрочного прекращения огня и вывела - думаю, более 800 человек", - сказал президент США.

Он предположил, что эти люди, вероятно, "уже бы погибли, если бы она этого не сделала".

" Итак, даже не знаю... Может, стоит привлечь ее к переговорам от имени страны? Ей удалось добиться неплохого перемирия. Многие люди смогли выйти - это хорошо " , - отметил Трамп.

Гуманитарная миссия в Олешках

Напомним, в октябре 2026 года в оккупированных Олешках Херсонской области ситуация достигла уровня гуманитарной катастрофы. До войны в городе проживало около 25 тысяч человек, однако на тот момент там оставалось лишь около шести тысяч жителей.

После длительных переговоров 27 октября с участием Мелании Трамп в районе Олешек удалось ввести режим прекращения огня для проведения гуманитарной миссии.