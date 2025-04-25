Трамп "забув" про дедлайн для мирної угоди між Україною та РФ

Дедлайн Трампа був ще вчора

Нагадаємо, вчора, 24 квітня, президент США Дональд Трамп зробив кілька заяв про війну Росії проти України.

Зокрема, він стверджував, що є крайній термін для мирної угоди між Україною і Росією. Після нього у США "буде зовсім інше ставлення".

Також він запевнив, що для мирної угоди між двома воюючими країнами "є дуже хороші шанси".

До слова, раніше Трамп погрожував, що США можуть припинити свою участь у переговорах щодо завершення війни Росії проти України. Президент зазначав, що такий сценарій можливий, якщо одна зі сторін перешкоджатиме миру.

При цьому Трампу не сподобалося, що президент України Володимир Зеленський проти визнання Криму російським. Таку ідею США запропонували включити в потенційну мирну угоду.

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