Трамп "забыл" о дедлайне для мирной сделки между Украиной и РФ

Дедлайн Трампа был еще вчера

Напомним, вчера, 24 апреля, президент США Дональд Трамп сделал несколько заявлений о войне России против Украины.

В частности, он утверждал, что есть крайний срок для мирной сделки между Украиной и Россией. После него у США "будет совсем другое отношение".

Также он заверил, что для мирной сделки между двумя воюющими странами "есть очень хорошие шансы".

К слову, ранее Трамп угрожал, что США могут прекратить свое участие в переговорах по завершению войны России против Украины. Президент отмечал, что такой сценарий возможен, если одна из сторон будет препятствовать миру.

При этом Трампу не понравилось, что президент Украины Владимир Зеленский против признания Крыма российским. Такую идею США предложили включить в потенциальную мирную сделку.

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