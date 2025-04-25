ua en ru
Пт, 25 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Трамп "забув" про дедлайн для мирної угоди між Україною та РФ

Вашингтон, П'ятниця 25 квітня 2025 17:40
UA EN RU
Трамп "забув" про дедлайн для мирної угоди між Україною та РФ Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп заявив, що жодного дедлайну для мирної угоди між Україною і Росією він не ставив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву американського лідера.

"Ніякого дедлайну. Я просто хочу зробити це (домовитися про мир в Україні, - ред.) якомога швидше", - зазначив Трамп під час спілкування з журналістами.

Дедлайн Трампа був ще вчора

Нагадаємо, вчора, 24 квітня, президент США Дональд Трамп зробив кілька заяв про війну Росії проти України.

Зокрема, він стверджував, що є крайній термін для мирної угоди між Україною і Росією. Після нього у США "буде зовсім інше ставлення".

Також він запевнив, що для мирної угоди між двома воюючими країнами "є дуже хороші шанси".

До слова, раніше Трамп погрожував, що США можуть припинити свою участь у переговорах щодо завершення війни Росії проти України. Президент зазначав, що такий сценарій можливий, якщо одна зі сторін перешкоджатиме миру.

При цьому Трампу не сподобалося, що президент України Володимир Зеленський проти визнання Криму російським. Таку ідею США запропонували включити в потенційну мирну угоду.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Мирні переговори Війна в Україні
NEWS
Москалик загинув. Що відомо про генерала РФ, який брав участь у переговорах з Україною
Москалик загинув. Що відомо про генерала РФ, який брав участь у переговорах з Україною
DAILY
Поверталися в пекло: у 2022-му працівники ЧАЕС добровільно йшли в окупацію
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Поверталися в пекло: у 2022-му працівники ЧАЕС добровільно йшли в окупацію