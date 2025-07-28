"Трамп "з'їв на сніданок": Орбан цинічно висловився про нову торгову угоду між США та ЄС

Торгівельна угода між США та ЄС

Нагадаємо, 27 липня президент США Дональд Трамп заявив про нову масштабну торгівельну угоду з Європейським Союзом. За його словами, ЄС погодився купувати американські енергоносії на 750 мільярдів доларів.

Згодом Урсула фон дер Ляєн розкрила подробиці торгівельної угоди, яку Європейський Союз уклав зі Сполученими Штатами. Серед іншого, на низку продукції буде введено нульові тарифи. Вона також зазначила, що угода забезпечить конкурентоспроможність європейського бізнесу, а США отримають доступ на ринок із 450 млн споживачів.

Детальніше про хід переговорів і попередньо узгоджений документ - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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