"Трамп "съел на завтрак": Орбан цинично высказался о новом торговом соглашении между США и ЕС

Торговое соглашение между США и ЕС

Напомним, 27 июля президент США Дональд Трамп заявил о новой масштабной торговой сделке с Европейским Союзом. По его словам, ЕС согласился покупать американские энергоносители на 750 миллиардов долларов.

Впоследствии Урсула фон дер Ляйен раскрыла подробности торгового соглашения, которое Европейский Союз заключил с Соединенными Штатами. Среди прочего, на ряд продукции будут введены нулевые тарифы. Она также отметила, что соглашение обеспечит конкурентоспособность европейского бизнеса, а США получат доступ на рынок с 450 млн потребителей.

Подробнее о ходе переговоров и предварительно согласованном документе - читайте в материале РБК-Украина.

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