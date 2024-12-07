Трамп вже прибув до Парижа на відкриття собору Паризької Богоматері

Трамп прибув в аеропорт Орлі на півдні Парижа приватним літаком сьогодні зранку. Він візьме участь у відкритті собору Паризької Богоматері після пожежі у 2019 році. Церемонія відкриття стартує о 18:00 за Гринвічем (20:00 за Києвом).

Новообраний президент США зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном о 15:00 за Гринвічем (о 17:00 за київським часом). Переговори відбудуться у Єлисейському палаці.

Також, за повідомленнями ЗМІ, президент України Володимир Зеленський візьме участь у відкритті собору Паризької Богоматері у Парижі. Зеленський, ймовірно, зустрінеться з Макроном та Трампом.

За повідомленнями західних ЗМІ, йдеться про послідовні зустрічі тет-а-тет. Видання Reuters зазначає, що можлива і тристороння зустріч Зеленського, Трампа і Макрона.