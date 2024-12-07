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Трамп уже прибыл в Париж на открытие собора Парижской Богоматери

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Избранный президент США Дональд Трамп в субботу, 7 декабря, прибыл в столицу Франции. Это его первый заграничный визит после выборов в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP и RFI.

Трамп прибыл в аэропорт Орли на юге Парижа частным самолетом сегодня утром. Он примет участие в открытии собора Парижской Богоматери после пожара в 2019 году. Церемония открытия стартует в 18:00 по Гринвичу (20:00 по Киеву).

Новоизбранный президент США встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном в 15:00 по Гринвичу (в 17:00 по киевскому времени). Переговоры пройдут в Елисейском дворце.

Также, по сообщениям СМИ, президент Украины Владимир Зеленский примет участие в открытии собора Парижской Богоматери в Париже. Зеленский, вероятно, встретится с Макроном и Трампом.

По сообщениям западных СМИ, речь идет о последовательных встречах тет-а-тет. Издание Reuters отмечает, что возможна и трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Макрона.

Добавим, Зеленский и Трамп встречались перед выборами США в сентябре. Тогда президент Украины представил Трампу план победы. После обнародования результатов выборов Зеленский поздравил Трампа. Политики провели телефонный разговор.

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ФранцияСоединенные Штаты АмерикиПарижДональд Трамп