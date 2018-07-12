Трамп выступил против получения РФ прибыли от "Северного потока-2"

Новости Политика 12.07.2018 - 07:12
Фото: Дональд Трамп (nato.int)
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Дональд Трамп заявил, что считает неприемлимым прибыль РФ от продажи газа посредством газопровода в Европу

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает неприемлимым получение Россией прибыли от продажи газа посредством газопровода в Европу. Об этом Трамп написал в своем Twitter.

"Миллиарды дополнительных долларов тратятся странами НАТО со времени моего визита в прошлом году, по моей просьбе, но этого не достаточно. США тратят слишком много. Европейские границы плохие! Трубопроводные доллары в Россию неприемлемы! ", - написал он.

Трамп с момента своего приезда во вторник в Брюссель на саммит НАТО уже несколько раз выступал с критикой в адрес тех членов НАТО, которые принимают участие в реализации проекта "Северного потока - 2".

Так, по мнению главы Белого дома, Германия полностью контролируется Россией.

Напомним, ранее в Государственном департаменте США заявили, что компании, которые инвестируют в "Северный поток-2", рискуют оказаться под санкциями.

В США считают, что Россия  использует проект для разделения Европы. Его реализация может предоставить России "инструмент политического давления на Украину".

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Теги:  Российская Федерация,  Соединенные Штаты Америки,  газ,  Дональд Трамп,  Северный поток-2  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС