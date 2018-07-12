Трамп выступил против получения РФ прибыли от "Северного потока-2"

Дональд Трамп заявил, что считает неприемлимым прибыль РФ от продажи газа посредством газопровода в Европу

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает неприемлимым получение Россией прибыли от продажи газа посредством газопровода в Европу. Об этом Трамп написал в своем Twitter.

"Миллиарды дополнительных долларов тратятся странами НАТО со времени моего визита в прошлом году, по моей просьбе, но этого не достаточно. США тратят слишком много. Европейские границы плохие! Трубопроводные доллары в Россию неприемлемы! ", - написал он.

Трамп с момента своего приезда во вторник в Брюссель на саммит НАТО уже несколько раз выступал с критикой в адрес тех членов НАТО, которые принимают участие в реализации проекта "Северного потока - 2".

Так, по мнению главы Белого дома, Германия полностью контролируется Россией.

Billions of additional dollars are being spent by NATO countries since my visit last year, at my request, but it isn’t nearly enough. U.S. spends too much. Europe’s borders are BAD! Pipeline dollars to Russia are not acceptable! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 11, 2018

Напомним, ранее в Государственном департаменте США заявили, что компании, которые инвестируют в "Северный поток-2", рискуют оказаться под санкциями.

В США считают, что Россия использует проект для разделения Европы. Его реализация может предоставить России "инструмент политического давления на Украину".