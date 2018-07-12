Трамп виступив проти отримання РФ прибутку від "Північного потоку-2"

Дональд Трамп заявив, що вважає неприпустимим прибуток РФ від продажу газу за допомогою газопроводу в Європу

Президент США Дональд Трамп заявив, що вважає неприпустимим отримання Росією прибутку від продажу газу за допомогою газопроводу в Європу. Про це Трамп написав у своєму Twitter.

"Мільярди додаткових доларів витрачаються країнами НАТО з часу мого візиту в минулому році, на моє прохання, але цього не досить. США витрачають занадто багато. Європейські кордони погані! Трубопровідні долари в Росію неприйнятні! ", - написав він.

Трамп з моменту свого приїзду у вівторок в Брюссель на саміт НАТО вже кілька разів виступав з критикою на адресу тих членів НАТО, які беруть участь у реалізації проекту "Північного потоку - 2".

Так, на думку глави Білого дому, Німеччина повністю контролюється Росією.

Billions of additional dollars are being spent by NATO countries since my visit last year, at my request, but it isn't nearly enough. U. S. spends too much. Europe's borders are BAD! Pipeline dollars to Russia are not acceptable! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 11, 2018

Нагадаємо, раніше в Державному департаменті США заявили, що компанії, які інвестують в "Північний потік-2", ризикують опинитися під санкціями.

У США вважають, що Росія використовує проект для поділу Європи. Його реалізація може надати Росії "інструмент політичного тиску на Україну".