Трамп виступив проти отримання РФ прибутку від "Північного потоку-2"

Новини Політика 12.07.2018 - 07:12
Фото: Дональд Трамп (nato.int)
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Дональд Трамп заявив, що вважає неприпустимим прибуток РФ від продажу газу за допомогою газопроводу в Європу

Президент США Дональд Трамп заявив, що вважає неприпустимим отримання Росією прибутку від продажу газу за допомогою газопроводу в Європу. Про це Трамп написав у своєму Twitter.

"Мільярди додаткових доларів витрачаються країнами НАТО з часу мого візиту в минулому році, на моє прохання, але цього не досить. США витрачають занадто багато. Європейські кордони погані! Трубопровідні долари в Росію неприйнятні! ", - написав він.

Трамп з моменту свого приїзду у вівторок в Брюссель на саміт НАТО вже кілька разів виступав з критикою на адресу тих членів НАТО, які беруть участь у реалізації проекту "Північного потоку - 2".

Так, на думку глави Білого дому, Німеччина повністю контролюється Росією.

Нагадаємо, раніше в Державному департаменті США заявили, що компанії, які інвестують в "Північний потік-2", ризикують опинитися під санкціями.

У США вважають, що Росія використовує проект для поділу Європи. Його реалізація може надати Росії "інструмент політичного тиску на Україну".

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Теги:  Російська Федерація,  Сполучені Штати Америки,  газ,  Дональд Трамп,  Северный поток-2  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС