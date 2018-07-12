В Госдепе инвесторам "Северного потока-2" пригрозили санкциями

Новости Политика 12.07.2018 - 02:52
Фото: Госдеп США (nwttac.dci/palestine.org)
Фото: Госдеп США (nwttac.dci/palestine.org)

В Госдепе заявили, что реализация "Северного потока-2" даст РФ "инструмент политического давления"

В Государственном департаменте США заявили, что компании, которые инвестируют в "Северный поток-2", рискуют оказаться под санкциями. Об этом сообщает Reuters.

Так, в США полагают, что Россия  использует проект для разделения Европы. Его реализация может предоставить России "инструмент политического давления на Украину".

 "Мы ясно дали понять, что фирмы, работающие в российском секторе экспортных поставок энергии, участвуют в бизнесе, который рискует оказаться под санкциями", - сообщили в Госдепе.

Как отмечается, газопровод может подорвать общую энергетическую безопасность и стабильность в Европе.

"Москва понимает, что этот проект разделяет Европу и использует это в своих интересах", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что канцлер Германии и президент США Дональд Трамп провели двустороннюю встречу на полях саммита НАТО в Брюсселе. Так, стороны обсудили проект строительства российского газопровода "Северный поток-2".

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Теги:  Российская Федерация,  Соединенные Штаты Америки,  Северный поток-2,  Санкции  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС