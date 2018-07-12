В Госдепе инвесторам "Северного потока-2" пригрозили санкциями

В Госдепе заявили, что реализация "Северного потока-2" даст РФ "инструмент политического давления"

В Государственном департаменте США заявили, что компании, которые инвестируют в "Северный поток-2", рискуют оказаться под санкциями. Об этом сообщает Reuters.

Так, в США полагают, что Россия использует проект для разделения Европы. Его реализация может предоставить России "инструмент политического давления на Украину".

"Мы ясно дали понять, что фирмы, работающие в российском секторе экспортных поставок энергии, участвуют в бизнесе, который рискует оказаться под санкциями", - сообщили в Госдепе.

Как отмечается, газопровод может подорвать общую энергетическую безопасность и стабильность в Европе.

"Москва понимает, что этот проект разделяет Европу и использует это в своих интересах", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что канцлер Германии и президент США Дональд Трамп провели двустороннюю встречу на полях саммита НАТО в Брюсселе. Так, стороны обсудили проект строительства российского газопровода "Северный поток-2".