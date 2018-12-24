Трамп выразил поддержку Индонезии после цунами

Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Дональд Трамп отреагировал на известие о мощном цунами в Индонезии

Президент США Дональд Трамп выразил поддержку Индонезии в связи с последствиями цунами, в результате которого погибли более 200 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Дональда Трампа.

Так, Дональд Трамп написал, что Америка поддерживает и "молится за выздоровление" раненых или пропавших без вести.

"Немыслимые, опустошающие последствия цунами в Индонезии. Более двухсот погибших и около тысячи раненых или пропавших без вести. Мы молимся за выздоровление и исцеление. Америка с вами! ", - написал Трамп.

Unthinkable devastation from the tsunami disaster in Indonesia. More than two hundred dead and nearly a thousand injured or unaccounted for. We are praying for recovery and healing. America is with you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 23, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что в результате масштабного цунами на островах Ява и Суматра (Индонезия) погибли по меньшей мере 168 человек. Количество жертв стихии достигло 168 человек, еще более 750 человек получили травмы или были ранены. Несколько десятков человек считаются пропавшими без вести.

Отмечается, что цунами привело к разрушению сотен домов, включая несколько отелей. Также были повреждены несколько судов. Наибольшие разрушения претерпел округ Пандегланг.

Как писало РБК-Украина, Япония предоставит Индонезии радарную систему раннего обнаружения цунами.