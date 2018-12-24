Трамп висловив підтримку Індонезії після цунамі

Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Дональд Трамп відреагував на звістку про потужне цунамі в Індонезії

Президент США Дональд Трамп висловив підтримку Індонезії у зв'язку з наслідками цунамі, в результаті якого загинули більше 200 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Дональда Трампа.

Так, Дональд Трамп написав, що Америка підтримує і "молиться за одужання" поранених або зниклих без вісті.

"Немислимі, спустошувальні наслідки цунамі в Індонезії. Понад двісті загиблих і близько тисячі поранених або зниклих без вісті. Ми молимося за одужання і зцілення. Америка з вами! ", - написав Трамп.

Unthinkable devastation from the tsunami disaster in Indonesia. More than two hundred dead and nearly a thousand injured or unaccounted for. We are praying for recovery and healing. America is with you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 23, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті масштабного цунамі на островах Ява і Суматра (Індонезія) загинули щонайменше 168 осіб. Кількість жертв стихії досягла 168 осіб, ще понад 750 осіб отримали травми або були поранені. Кілька десятків людей вважаються зниклими без вісті.

Наголошується, що цунамі призвело до руйнування сотень будинків, включаючи кілька готелів. Також були пошкоджені кілька судів. Найбільших руйнувань зазнав округ Пандегланг.

Як повідомляло РБК-Україна, Японія надасть Індонезії радарну систему раннього виявлення цунамі.