Япония предоставит Индонезии радарную систему раннего обнаружения цунами

Фото цунами в Индонезии (twitter.com/The_Nation)

Одна система будет установлена до конца марта 2020 года в городе Джокьякарта

Министерство связи Японии намерено предоставить Индонезии радарную систему, которая способна вести наблюдение за поверхностью океана и выявлять у побережья волны цунами. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на NHK.

Такая система наблюдения была введена в эксплуатацию в Японии после землетрясения и цунами в 2011 году. Система способна определять высоту, направление и скорость волн цунами. Данные, которые можно получить благодаря этой системе, могут помогать людям оценивать влияние стихийного бедствия или принимать решение по эвакуации.

Одна система будет установлена до конца марта 2020 года в городе Джокьякарта.

Напомним, количество жертв землетрясения и цунами на индонезийском острове Сулавеси достигло 2088. Сообщается, что 680 человек все еще числятся в списках пропавших, 4612 человек ранены.

РБК-Украина писало, что власти Индонезии решили прекратить поиски жертв землетрясения. В заявлении представителей Нацагентства по борьбе со стихийными бедствиями подчеркивается, что тех, кто не будет найдено до четверга, 11 октября 2018, признают пропавшими без вести, и, вероятно, погибшими.

Отметим, что Индонезия во вторник, 9 октября, приказала гуманитарным работникам из иностранных неправительственных организаций, которые оказывают помощь в ликвидации последствий землетрясения, оставить районы, которые пострадали.

Ранее РБК-Украина писало, что ООН выделила Индонезии 15 млн долларов для ликвидации последствий цунами и землетрясения. Глава ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок заявлял, что правительство Индонезии уже имеет опыт и хорошее оснащение для борьбы с последствиями стихийных бедствий.