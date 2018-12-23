Количество погибших из-за цунами в Индонезии возросло до 62

Фото: цунами в Индонезии (REUTERS)

Еще более 500 человек были травмированы

В результате цунами островах Ява и Суматра (Индонезия) погибли 62 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, катастрофа произошла в районе Зондского пролива в субботу, 22 декабря, около 21:30 по местному времени. Причиной цунами стал огромный оползень в море, который был вызван извержением вулкана Каракатау.

В результате стихии погибли 62 человека, еще 585 человек были травмированы и ранены. Двое человек считаются пропавшими без вести.

Отмечается, что по оценкам местных властей, количество жертв цунами будет расти.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в результате масштабного цунами на индонезийских островах Ява и Суматра погибли более 40 человек.

Ранее РБК-Украина писало, что у берегов Индонезии произошло цунами. По предварительным данным причиной могли стать подводные оползни из-за извержения вулкана.

Добавим, что Япония предоставит Индонезии радарную систему раннего обнаружения цунами. Отметим, в конце сентября на индонезийском острове Сулавеси произошло землетрясение, которое сопровождалось мощным цунами. Только по официальным данным, в результате стихийного бедствия погибли более 2 тысяч человек.