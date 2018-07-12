Трамп выразил обеспокоенность в связи с "Северным потоком-2"

Трамп недоволен готовностью союзников усилить зависимость от России

По итогам саммита НАТО президент Дональд Трамп выразил обеспокоенность в связи с планами европейских стран и России построить газопровод "Северный поток-2". Об этом Трамп заявил на пресс-конференции в Брюсселе.

"Я очень обеспокоен трубопроводом "Северный поток-2" и я говорил, как вы можете быть в НАТО и одновременно платить деньги тем, от кого вы хотите, чтобы мы вас защищали", - отметил Трамп.

Напомним, ранее Трамп заявил, что считает неприемлемым получение Россией прибыли от будущей продажи газа посредством газопровода "Северный поток-2" в Европу.

"Миллиарды дополнительных долларов тратятся странами НАТО со времени моего визита в прошлом году, по моей просьбе, но этого не достаточно. США тратят слишком много. Европейские границы плохие! Трубопроводные доллары в Россию неприемлемы! ", - написал он в Twitter.