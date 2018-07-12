Трамп висловив стурбованість у зв'язку з "Північним потоком-2"

Трамп незадоволений готовністю союзників посилити залежність від Росії

За підсумками саміту НАТО президент Дональд Трамп висловив стурбованість у зв'язку з планами європейських країн та Росії побудувати газопровід "Північний потік-2". Про це Трамп заявив на прес-конференції в Брюсселі.

"Я дуже стурбований трубопроводом "Північний потік-2" і я говорив, як ви можете бути в НАТО і одночасно платити гроші тим, від кого ви хочете, щоб ми вас захищали", - зазначив Трамп.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що вважає неприйнятним отримання Росією прибутку від майбутнього продажу газу за допомогою газопроводу "Північний потік-2" в Європу.

"Мільярди додаткових доларів витрачаються країнами НАТО з часу мого візиту минулого року, на моє прохання, але цього не достатньо. США витрачають занадто багато. Європейські кордони погані! Трубопровідні долари до Росії неприйнятні! ", - написав він у Twitter.