Трамп выбрал защитников в деле об импичменте, - AP

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп согласовал состав своих защитников в деле об импичменте. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

По данным собеседника AP, в состав группы юристов, представляющих интересы Трампа, войдут бывший профессор права Гарвардского университета Алан Дершовиц и бывший независимый адвокат Кен Старр, руководивший расследованием в отношении президента Билла Клинтона.

Также в команду защитников американского президента войдет бывший генеральный прокурор Флориды Пэм Бонди, который является давним союзником Трампа.

Напомним, ранее спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси рассказала, кто будет представлять сторону обвинения в судебном процессе по делу об импичменте Трампа в Сенате. В частности, в состав обвинителей вошли председатель комитета по вопросам разведки Адам Шифф и председатель комитета по вопросам судебной власти Джерри Надлер.

Как писало РБК-Украина, в четверг, 16 января, Сенат США начал судебное разбирательство по делу об импичменте Трампа, после представления двух статей обвинения. Статьи обвинения президента США были представлены членами Палаты представителей.

Во время выступления перед журналистами в Белом доме Трамп заявил, что ожидает "очень быстрого" рассмотрения дела об импичменте в американском Сенате. Трамп добавил, что во время рассмотрения дела в Сенате он планирует посетить Давос, чтобы принять участие во Всемирном экономическом форуме.