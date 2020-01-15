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В США назвали обвинителей по делу об импичменте Трампа

Новости » Политика     15.01.2020 - 18:21
В США назвали обвинителей по делу об импичменте Трампа
Фото: Нэнси Пелоси (flickr.com gageskidmore)

В состав обвинителей вошли Адам Шифф и Джерри Надлер

Спикер Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси выбрала семь членов Палаты, которые будут представлять обвинение в судебном процессе по делу об импичменте президента Дональда Трампа в Сенате. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Пелоси в Twitter.

В состав обвинителей вошли глава комитета по вопросам разведки Адам Шифф и глава Комитета по вопросам судебной власти Джерри Надлер.

Также Пелоси назвала в качестве менеджеров Хакима Джефриса, Сильвию Гарсиа, Вал Демингс, Зои Лофгрен и Джейсона Кроу.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что голосование о передаче обвинительного заключения в деле об импичменте Трампа сенаторам состоится в среду, 15 января. Также она отметила, что планирует назначить команду парламентариев, которые будет вести процесс по делу об импичменте президента США.

Напомним, 19 декабря Палата представителей Конгресса США проголосовала за обе статьи обвинения против президента США Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента. Трампа обвинили в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса США.

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