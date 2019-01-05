Трамп може ввести режим НП для спорудження стіни з Мексикою

Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Президент США може ввести в США надзвичайний стан

Президент США Дональд Трамп може ввести режим надзвичайного положення для будівництва стіни з Мексикою. Про це Трамп повідомив в ході прес-конференції, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Трамп підкреслив, що це допоможе в обхід конгресу отримати фінансування на будівництво стіни на кордоні США і Мексики

Таким чином, відповідаючи на питання, чи розглядав він питання про введення особливого режиму надзвичайного стану для цих цілей, Трамп відповів: "Так. Ми можемо зробити це. Я можу зробити це".

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що "Велика" стіна на кордоні з Мексикою буде добудована.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку серпня президент США заявив, що будівництво стіни на кордоні з Мексикою вже почалося. Трамп підкреслював, що республіканці "хочуть сильні кордони і відсутність злочинності", в той час як демократи "виступають за відкриті кордони".

На думку Трампа, одна з головних причин, по якій США необхідно побудувати стіну на кордоні з Мексикою, - рекордне зростання кількості вбивств в минулому році.