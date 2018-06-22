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Интервью

Трамп может ввести дополнительные пошлины на автомобили из ЕС

НовостиПолитика    22.06.2018 - 18:33
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)

Президент США пригрозил Евросоюзу 20% пошлинами на автомобили

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести дополнительные пошлины на импортируемые из ЕС в США автомобили. Об этом он написал в своем Twitter.

"Учитывая тарифы и торговые барьеры, которые Евросоюз давно ввел против США и наших крупных компаний и работников, эти тарифы в ближайшее время не будут сняты, мы введем 20% тарифы на их автомобили, ввозимые в США. Будем строить их здесь!", - заявил Трамп.

Напомним, ранее сообщалось, что в Европейском союзе вступили в силу новые пошлины на импорт товаров из США.

Также добавим, что Канада обратилась к Мировой организации торговли (ВТО) из-за введения США пошлин на импорт алюминия и стали.

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Теги публикации: Дональд Трамп, пошлины, Евросоюз, автомобили  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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