У Євросоюзі набули чинності нові мита на товари з США

Під мита потрапили американський віскі, арахісове масло, мотоцикли та джинси

В Європейському союзі набули чинності нові мита на імпорт товарів з США. Загальна вартість товарів, які підлягають стягненню мит, становить 2,8 млрд євро, передає DW.

Повідомляється, що в ніч на 22 червня набули чинності мита ЄС на американські товари у відповідь на рішення президента США Дональда Трампа ввести тарифи на сталь і алюміній. Зазначимо, мита США стягуються з європейських товарів на загальну суму 6,4 млрд євро.

Також повідомляється, що під нові мита потрапили такі американські товари як вироби зі сталі, віскі, арахісове масло, мотоцикли Harley Davidson і джинси Levi's.

Нагадаємо, напередодні єврокомісар з питань торгівлі Сесілія Мальмстрем заявила, що Європейський союз готовий почати переговори з США, щоб вирішити ситуацію, викликану митами на постачання металів.