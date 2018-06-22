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У Євросоюзі набули чинності нові мита на товари з США

НовиниПолітика    22.06.2018 - 09:13
Фото: ілюстративне фото (flickr.com)
Фото: ілюстративне фото (flickr.com)

Під мита потрапили американський віскі, арахісове масло, мотоцикли та джинси

В Європейському союзі набули чинності нові мита на імпорт товарів з США. Загальна вартість товарів, які підлягають стягненню мит, становить 2,8 млрд євро, передає DW.

Повідомляється, що в ніч на 22 червня набули чинності мита ЄС на американські товари у відповідь на рішення президента США Дональда Трампа ввести тарифи на сталь і алюміній. Зазначимо, мита США стягуються з європейських товарів на загальну суму 6,4 млрд євро.

Також повідомляється, що під нові мита потрапили такі американські товари як вироби зі сталі, віскі, арахісове масло, мотоцикли Harley Davidson і джинси Levi's.

Нагадаємо, напередодні єврокомісар з питань торгівлі Сесілія Мальмстрем заявила, що Європейський союз готовий почати переговори з США, щоб вирішити ситуацію, викликану митами на постачання металів.

 

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Теги публікації: Евросоюз, Сполучені Штати Америки, пошлины  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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