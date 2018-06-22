Трамп може запровадити додаткові мита на автомобілі з ЄС

Президент США пригрозив Євросоюзу 20% митами на автомобілі

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий запровадити додаткові мита на імпортовані з ЄС до США автомобілі. Про це він написав у своєму Twitter.

"З огляду на тарифи та торговельні бар’єри, які Євросоюз давно запровадив проти США та наших великих компаній і працівників, якщо ці тарифи у найближчий час не будуть зняті, ми введемо 20% тарифи на їхні автомобілі, що ввозяться в США. Будуймо їх тут!", - заявив Трамп.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Європейському союзі набули чинності нові мита на імпорт товарів з США.

Також додамо, щоо Канада звернулася до Світової організації торгівлі (СОТ) через запровадження США мит на імпорт алюмінію і сталі.