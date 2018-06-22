Социальные страницы
Курси валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.22
Межбанк BID 26.19
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.54
Межбанк BID 30.51
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.22
Межбанк BID 26.19
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.54
Межбанк BID 30.51
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Трамп може запровадити додаткові мита на автомобілі з ЄС

НовиниПолітика    22.06.2018 - 18:33
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)

Президент США пригрозив Євросоюзу 20% митами на автомобілі

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий запровадити додаткові мита на імпортовані з ЄС до США автомобілі. Про це він написав у своєму Twitter.

"З огляду на тарифи та торговельні бар’єри, які Євросоюз давно запровадив проти США та наших великих компаній і працівників, якщо ці тарифи у найближчий час не будуть зняті, ми введемо 20% тарифи на їхні автомобілі, що ввозяться в США. Будуймо їх тут!", - заявив Трамп.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Європейському союзі набули чинності нові мита на імпорт товарів з США. 

Також додамо, щоо Канада звернулася до Світової організації торгівлі (СОТ) через запровадження США мит на імпорт алюмінію і сталі

Лідери ЄС наступного тижня продовжать санкції проти РФ У Євросоюзі набули чинності нові мита на товари з США
Теги публікації: Дональд Трамп, пошлины, Евросоюз, автомобили  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Гей-парад у Києві": "Квартал 95" показав альтернативну версію прайда (відео)
Трималася за потонулого батька: у Запорізькій області врятували з моря маленьку дівчинку
Церковні обряди: стало відомо, скільки коштують хрестини і вінчання у Києві
"Рознести в пух і прах": Кікабідзе передбачив швидкий розпад Росії
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся