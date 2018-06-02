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Канада та ЄС поскаржилися до СОТ на мита США на сталь і алюміній

НовиниПолітика    02.06.2018 - 06:14
Фото: Христя Фріланд (flickr.com/worldeconomicforum)
Фото: Христя Фріланд (flickr.com/worldeconomicforum)

Канада має намір тісно співпрацювати з Євросоюзом та іншими країнами, що виступають проти мит США

Канада звернулася до Світової організації торгівлі (СОТ) через запровадження США мит на імпорт алюмінію і сталі. Про це повідомив телеканал CNBC.

"Ці односторонні тарифи, запроваджені під хибним приводом захисту національної безпеки США, несумісні з міжнародними торговельними зобов'язаннями Сполучених Штатів і правилами СОТ", - йдеться в заяві міністра закордонних справ Канади Христі Фріланд.

Вона також зазначила, що Канада має намір тісно співпрацювати з Європейським союзом, "який також подав сьогодні скаргу до СОТ", та іншим країнам-однодумцями, що виступають проти мит США на сталь і алюміній.

Як повідомляє AFP, Європейський союз також у п'ятницю, 1 червня, направив до СОТ скаргу на запровадження Сполученими Штатами ввізних мит на сталь і алюміній з країн-членів ЄС.

Єврокомісар з питань торгівлі Сесілія Мальмстрем назвала запроваджені Вашингтоном з 1 червня 25-відсоткові ввізні мита на сталь та 10-відсоткові на алюміній "протекціонізмом".

У ЄС вважають, що такі дії США становлять загрозу для робочих місць як у Європі, так і в самих Сполучених Штатах.

Нагадаємо, представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могерини заявила, що Євросоюз відповість на запровадження мит США на сталь і алюміній з Європи в рамках норм Світової організації торгівлі, зокрема, він може запровадити мита на американську журавлину та віскі бурбон.

 

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, Канада, пошлины  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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