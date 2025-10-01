Трамп вважатиме образою для США присудження Нобелівської премії не йому

Президент США Дональд Трамп вважає, що саме він заслуговує Нобелівську премію миру і для країни стане "великою образою", якщо він не отримає премію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.
Під час виступу перед групою високопоставлених генералів та адміралів Трамп сказав, що наразі він допоміг зупинити сім міжнародних воєн, а його 20-пунктовий мирний план щодо врегулювання конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС може стати восьмим прикладом його успіху
"Якщо це спрацює, у нас буде вісім, вісім за вісім місяців. Це доволі непогано. Ніхто такого ще не робив", - заявив президент.
Але Трамп висловив скепсис, щодо отримання премії.
"Чи отримаєте ви Нобелівську премію? Звісно, ні. Вони вручать її якомусь хлопцеві, який ні чорта не зробив. Вручать тому, хто написав книгу про розум Дональда Трампа і про те, що знадобилося, щоб розв’язати війни. Нобелівська премія дістанеться письменнику. Ні, але подивимося, що станеться, але це буде великою образою для нашої країни. Я вам скажу. Я не хочу її. Я хочу, щоб країна її отримала. І вона повинна її отримати, бо такого ще не було", - сказав він.
Це одна з найпрестижніших міжнародних нагород, яку щорічно присуджують за видатний внесок у зміцнення миру. Заснована Альфредом Нобелем наприкінці XIX століття.
Лауреатами Нобелівської премії миру стають особи та організації, які зробили вагомий внесок у врегулювання міжнародних конфліктів, захист прав людини, роззброєння та інші ініціативи, що сприяють миру.
Процедура присудження премії досить складна: спочатку висуваються кандидатури, потім їх розглядає Норвезький нобелівський комітет, після чого оголошується лауреат.
Церемонія вручення проходить в Осло, Норвегія, і супроводжується грошовою нагородою, розмір якої змінюється щороку.
6-13 жовтня стане відомо, хто стане лауреатом Нобелівської премії миру. Цього року на нагороду висунуто 338 кандидатів - 244 особи та 94 організації.
Серед можливих претендентів, крім Дональда Трампа, називають президента України Володимира Зеленського та вдову Олексія Навального Юлію Навальну.
Нагадаємо, група народних депутатів Верховної Ради України зареєструвала документ з пропозицією звернутися до Нобелівського комітету та висунути Дональда Трампа на Нобелівську премію миру.
США підготували новий мирний план, спрямований на завершення війни Ізраїлю з бойовиками ХАМАС. Документ складається з 20 пунктів і передбачає створення міжнародної "Ради миру", яку мають очолити президент США та колишній прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер.