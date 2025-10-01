RU

Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Трамп будет считать оскорблением для США присуждение Нобелевской премии не ему

Фото: президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

Президент США Дональд Трамп считает, что именно он заслуживает Нобелевскую премию мира и для страны станет "большим оскорблением", если он не получит премию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Во время выступления перед группой высокопоставленных генералов и адмиралов Трамп сказал, что сейчас он помог остановить семь международных войн, а его 20-пунктовый мирный план по урегулированию конфликта между Израилем и ХАМАС может стать восьмым примером его успеха

"Если это сработает, у нас будет восемь, восемь за восемь месяцев. Это довольно неплохо. Никто такого еще не делал", - заявил президент.

Но Трамп выразил скепсис, относительно получения премии.

"Получите ли вы Нобелевскую премию? Конечно, нет. Они вручат ее какому-то парню, который ни черта не сделал. Вручат тому, кто написал книгу об уме Дональда Трампа и о том, что понадобилось, чтобы развязать войны. Нобелевская премия достанется писателю. Нет, но посмотрим, что произойдет, но это будет большим оскорблением для нашей страны. Я вам скажу. Я не хочу ее. Я хочу, чтобы страна ее получила. И она должна ее получить, потому что такого еще не было", - сказал он.

 

Нобелевская премия мира

Это одна из самых престижных международных наград, которую ежегодно присуждают за выдающийся вклад в укрепление мира. Основана Альфредом Нобелем в конце XIX века.

Лауреатами Нобелевской премии мира становятся лица и организации, которые внесли весомый вклад в урегулирование международных конфликтов, защиту прав человека, разоружение и другие инициативы, способствующие миру.

Процедура присуждения премии достаточно сложная: сначала выдвигаются кандидатуры, затем их рассматривает Норвежский нобелевский комитет, после чего объявляется лауреат.

Церемония вручения проходит в Осло, Норвегия, и сопровождается денежной наградой, размер которой меняется каждый год.

6-13 октября станет известно, кто станет лауреатом Нобелевской премии мира. В этом году на награду выдвинуто 338 кандидатов - 244 человека и 94 организации.

Среди возможных претендентов, кроме Дональда Трампа, называют президента Украины Владимира Зеленского и вдову Алексея Навального Юлию Навальную.

Напомним, группа народных депутатов Верховной Рады Украины зарегистрировала документ с предложением обратиться в Нобелевский комитет и выдвинуть Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

Мирный план по Газе

США подготовили новый мирный план, направленный на завершение войны Израиля с боевиками ХАМАС. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает создание международного "Совета мира", который должны возглавить президент США и бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр.

