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Трамп вважає, що Україна і Росія готові до угоди, але в Києві так не думають

03:38 04.11.2026 Ср
1 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

У Вашингтоні вважають, що Україна і Росія підійшли до етапу, коли готові укласти мирну угоду. Проте українські переговорники таку оцінку не поділяють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента США Дональда Трампа виданню Financial Times.

Американський президент оптимістично оцінив перспективи мирних переговорів і заявив, що обидві сторони нібито готові домовлятися.

"Я думаю, що вони обидва перебувають на тій стадії, коли кажуть: "Давайте укладемо угоду", - сказав Трамп.

Українські представники не погоджуються з такими висновками. Подробиць того, як саме в Києві оцінюють стан переговорів, видання не наводить.

Переговорний процес триває на кількох майданчиках. 4 і 5 листопада Україна проводить у Брюсселі новий раунд зустрічей з представниками США та Європи. Як повідомив Рустем Умєров, сторони обговорять повоєнне відновлення та гарантії безпеки.

Водночас, за даними NYT, адміністрація Трампа підштовхує Київ до мирної угоди з Росією, яка може передбачати територіальні поступки на Донбасі. В обмін Вашингтон пропонує Україні можливі економічні вигоди.

Крім того, Умєров попереджав, що невідомі намагаються вивідати дані про нові дипломатичні ініціативи Києва та його переговори з партнерами.

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