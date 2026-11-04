Трамп вважає, що Україна і Росія готові до угоди, але в Києві так не думають

Американський президент оптимістично оцінив перспективи мирних переговорів і заявив, що обидві сторони нібито готові домовлятися.

"Я думаю, що вони обидва перебувають на тій стадії, коли кажуть: "Давайте укладемо угоду", - сказав Трамп.

Українські представники не погоджуються з такими висновками. Подробиць того, як саме в Києві оцінюють стан переговорів, видання не наводить.