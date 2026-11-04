Трамп считает, что Украина и Россия готовы к соглашению, но в Киеве так не думают

Переговорный процесс продолжается на нескольких площадках. 4 и 5 ноября Украина проводит в Брюсселе новый раунд встреч с представителями США и Европы. Как сообщил Рустем Умеров, стороны обсудят послевоенное восстановление и гарантии безопасности.

В то же время, по данным NYT, администрация Трампа подталкивает Киев к мирному соглашению с Россией, которое может предусматривать территориальные уступки на Донбассе. В обмен Вашингтон предлагает Украине возможные экономические выгоды.

Кроме того, Умеров предупреждал, что неизвестные пытаются узнать данные о новых дипломатических инициативах Киева и его переговорах с партнерами.