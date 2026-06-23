Трамп вважає, що питання ядерної програми Ірану є важливішим за економічну кризу у світі

Під час спілкування з пресою у Трампа запитали, чи готовий він завдати нових ударів по Ірану, незважаючи на загрозу спровокувати світову економічну кризу. Його відповідь була такою:

"Ядерна зброя важливіша за економічну кризу. Економічна криза - це справді погано, але ядерна зброя призведе до катастрофи значно швидше. Те, що ми робимо, приведе до результату, протилежного кризі", - сказав лідер США.

Він додав, що якщо Іран не виконуватиме угоду і поводитиметься неналежним чином, тоді "я зроблю те, що повинен".

Також Трамп зазначив, що американська блокада іранських портів виявилася ефективнішою, ніж бомбардування Ірану. За його словами, у разі необхідності Вашингтон оперативно повернеться до такої практики.

"Якщо хочете знати, я вважаю, що блокада була ефективнішою, ніж бомбардування, і ми готові знову це організувати, я б сказав, за 15 хвилин", - підкреслив американський лідер.

Після цього Трамп звернувся до глави Пентагону Піта Хегсета і запитав, чи справді блокаду можна буде оперативно відновити, на що пролунала така відповідь:

"Вони (війська США - Ред.) готові діяти прямо зараз, якщо надійде наказ", - сказав Хегсет.