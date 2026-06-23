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Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Трамп считает вопрос ядерки Ирана важнее экономического кризиса в мире

06:11 23.06.2026 Вт
2 мин
Что сказал Трамп о возможном возобновлении боев с Ираном?
aimg Эдуард Ткач
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп намекнул, что в случае чего готов возобновить боевые действия против Ирана, чтобы не позволить Тегерану создать ядерное оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Во время общения с прессой у Трампа спросили, готов ли он нанести новые удары по Ирану, несмотря на угрозу спровоцировать мировой экономический кризис. Ответ его был следующим:

"Ядерные вооружения важнее экономического кризиса. Экономический кризис действительно плох, но ядерное оружие приведет к катастрофе значительно быстрее. То, что мы делаем, приведет к результату, противоположному кризису", - сказал лидер США.

Он добавил, что если Иран не будет выполнять сделку и будет вести себя неподобающим образом, тогда "я сделаю то, что должен".

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Также Трамп сказал, что американская блокада иранских портов оказалась более эффективна, чем бомбардировки Ирана. По его словам, в случае необходимости Вашингтон оперативно вернется к такой практике.

"Если хотите знать, я считаю, что блокада была более эффективной, чем бомбардировки, и мы готовы снова это организовать, я бы сказал, за 15 минут", - подчеркнул американский лидер.

После этого Трамп обратился к главе Пентагона Питу Хегсету и спросил, действительно ли блокаду можно будет возобновить оперативно, на что прозвучал такой ответ:

"Они (войска США - Ред.) готовы действовать прямо сейчас, если поступит приказ", - сказал Хегсет.

Что еще сказал Трамп

Напомним, этой ночью Трамп заявил, что Ормузский пролив уже полностью открыт, и в воскресенье 21 июня через него вывели нефти больше, чем когда либо.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 21 и 22 июня США и Иран провели в Швейцарии первый раунд переговоров после того, как перед этим был заключен меморандум о взаимопонимании.

На встрече стороны достигли ряда договоренностей касаемо разработки финального соглашения о прекращении войны. На это стороны имеют 60 дней.

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