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Трамп вважає, що Китай запровадить смертну кару за фентаніл

Четвер 17 липня 2025 04:00
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Трамп вважає, що Китай запровадить смертну кару за фентаніл Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент США Дональд Трамп заявив, що Китай, на його думку, почне засуджувати людей до смертної кари. Зокрема, за виробництво та розповсюдження фентанілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Думаю, ми придумаємо, як Китай зрештою перейде від цього до смертної кари для тих, хто виробляє цей фентаніл і постачає його в нашу країну. Я думаю, це станеться скоро", - сказав Трамп.

Його заява пролунала на заході з нагоди підписання закону про зупинку обігу фентанілу, на якому були присутні члени сімей людей, які померли від передозування.

Також Трамп додав, що ввів мита проти Китаю "через фентаніл".

Трамп бореться з фентанілом

Нагадаємо, що 16 липня президент Дональд Трамп підписав закон про обмеження незаконного ввезення фентанілу в США. Цей документ збільшує терміни ув'язнення для тих, хто торгує цією наркотичною речовиною.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що незаконний обіг фентанілу - це одна з головних причин, чому США ввели мита проти Канади, Мексики та Китаю.

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Сполучені Штати Америки Китай Дональд Трамп
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