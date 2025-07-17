Трамп считает, что Китай введет смертную казнь за фентанил

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай, по его мнению, начнет приговаривать людей к смертной казни. В частности, за производство и распространение фентанила.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Думаю, мы придумаем, как Китай в конечном итоге перейдет от этого к смертной казни для тех, кто производит этот фентанил и поставляет его в нашу страну. Я думаю, это произойдет скоро", - сказал Трамп.

Его заявление прозвучало на мероприятии по случаю подписания закона об остановке оборота фентанила, на котором присутствовали члены семей людей, умерших от передозировки.

Также Трамп добавил, что ввел пошлины против Китая "из-за фентанила".