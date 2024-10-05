Трамп вважає, що Ізраїль повинен завдати удару по ядерних об'єктах Ірану

Кандидат у президенти США Дональд Трамп вважає, що Ізраїль має вдарити по ядерних об'єктах Ірану в якості відповіді на обстріл країни балістичними ракетами цього тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Під час виступу на передвиборчому мітингу в штаті Північна Кароліна у п'ятницю, 4 жовтня, Трамп розкритикував позицію чинного президента США Джо Байдена, який висловився проти атак на іранські ядерні об'єкти.
У середу Байдена запитали, чи підтримає він удари по іранських ядерних об'єктах. Він дав негативну відповідь.
Трамп прокоментував цей епізод так: "Вони (репортери. - ред.) запитали його (Байдена. - ред.), що ви думаєте про Іран, чи вдарили б ви по Ірану? І він відповів: "Поки що вони не вдарять по ядерній зброї». Це ж те, по чому ви хочете вдарити, чи не так?", - запитав політик.
На думку кандидата від республіканців, Байден помилився.
"Хіба це не те, по чому ви повинні бити? Я маю на увазі, що це найбільший ризик, який у нас є, - ядерна зброя. Коли йому ставили це питання, відповідь мала бути такою: "Спочатку вдаримо по ядерній зброї, а про решту потурбуємось пізніше", - сказав Трамп.
Раніше Трамп не висловлювався щодо ескалації напруженості на Близькому Сході. Однак цього тижня він виступив з різкою заявою, поклавши відповідальність за загострення на Байдена і Гарріс.
1 жовтня Іран влаштував масовану повітряну атак на Ізраїль. Загалом ісламісти випустили по країні близько 180 балістичних ракет. Більшість цілей збила ППО.
Причиною стала нещодавня ліквідація армією Ізраїлю керівників угруповань "Хезболла" і ХАМАС.
В Ізраїлі заявили про намір вдарити у відповідь по ядерних об'єктах Ірану. Однак США висловилися проти цих планів.
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