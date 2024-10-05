Трамп считает, что Израиль должен нанести удар по ядерным объектам Ирана

Кандидат в президенты США Дональд Трамп считает, что Израиль должен ударить по ядерным объектам Ирана в качестве ответа на обстрел страны баллистическими ракетами на текущей неделе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Во время выступления на предвыборном митинге в штате Северная Каролина в пятницу, 4 октября, Трамп раскритиковал позицию действующего президента США Джо Байдена, который высказался против атак на иранские ядерные объекты.
В среду Байдена спросили, поддержит ли он удары по иранским ядерным объектам. Он дал отрицательный ответ.
Трамп прокомментировал этот эпизод так: "Они (репортеры. - ред.) спросили его (Байдена. - ред.), что вы думаете об Иране, ударили бы вы по Ирану? И он ответил: "Пока что они не ударят по ядерному оружию". Это же то, по чему вы хотите ударить, не так ли?", - задался вопросом политик.
По мнению кандидата от республиканцев, Байден ошибся.
"Разве это не то, по чему вы должны бить? Я имею в виду, что это самый большой риск, который у нас есть, - ядерное оружие. Когда ему задавали этот вопрос, ответ должен был быть таким: "Сначала ударим по ядерному оружию, а об остальном позаботимся позже", - сказал Трамп.
Ранее Трамп не высказывался касательно эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Однако на этой неделе он выступил с резким заявлением, возложив ответственность за обострение на Байдена и Харрис.
1 октября Иран устроил массированную воздушную атаку на Израиль. В целом исламисты выпустили по стране около 180 баллистических ракет. Большинство целей сбила ПВО.
Причиной стала недавняя ликвидация армией Израиля руководителей группировок "Хезболла" и ХАМАС.
В Израиле заявили о намерении ударить в ответ по ядерным объектам Ирана. Однако США высказались против этих планов.
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