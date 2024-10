Трамп вважає, що Ізраїль повинен завдати удару по ядерних об'єктах Ірану

Під час виступу на передвиборчому мітингу в штаті Північна Кароліна у п'ятницю, 4 жовтня, Трамп розкритикував позицію чинного президента США Джо Байдена, який висловився проти атак на іранські ядерні об'єкти.

У середу Байдена запитали, чи підтримає він удари по іранських ядерних об'єктах. Він дав негативну відповідь.

Трамп прокоментував цей епізод так: "Вони (репортери. - ред.) запитали його (Байдена. - ред.), що ви думаєте про Іран, чи вдарили б ви по Ірану? І він відповів: "Поки що вони не вдарять по ядерній зброї». Це ж те, по чому ви хочете вдарити, чи не так?", - запитав політик.

На думку кандидата від республіканців, Байден помилився.

"Хіба це не те, по чому ви повинні бити? Я маю на увазі, що це найбільший ризик, який у нас є, - ядерна зброя. Коли йому ставили це питання, відповідь мала бути такою: "Спочатку вдаримо по ядерній зброї, а про решту потурбуємось пізніше", - сказав Трамп.

In contrast to the current White House position, Trump says Israel should attack Iran’s nuclear facilities. This is why Iran is helping to get Kamala elected and why Israelis hate her and love him. pic.twitter.com/9hujRZ3OrL