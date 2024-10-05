Трамп считает, что Израиль должен нанести удар по ядерным объектам Ирана
Кандидат в президенты США Дональд Трамп считает, что Израиль должен ударить по ядерным объектам Ирана в качестве ответа на обстрел страны баллистическими ракетами на текущей неделе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Во время выступления на предвыборном митинге в штате Северная Каролина в пятницу, 4 октября, Трамп раскритиковал позицию действующего президента США Джо Байдена, который высказался против атак на иранские ядерные объекты.
В среду Байдена спросили, поддержит ли он удары по иранским ядерным объектам. Он дал отрицательный ответ.
Трамп прокомментировал этот эпизод так: "Они (репортеры. - ред.) спросили его (Байдена. - ред.), что вы думаете об Иране, ударили бы вы по Ирану? И он ответил: "Пока что они не ударят по ядерному оружию". Это же то, по чему вы хотите ударить, не так ли?", - задался вопросом политик.
По мнению кандидата от республиканцев, Байден ошибся.
"Разве это не то, по чему вы должны бить? Я имею в виду, что это самый большой риск, который у нас есть, - ядерное оружие. Когда ему задавали этот вопрос, ответ должен был быть таким: "Сначала ударим по ядерному оружию, а об остальном позаботимся позже", - сказал Трамп.
In contrast to the current White House position, Trump says Israel should attack Iran’s nuclear facilities. This is why Iran is helping to get Kamala elected and why Israelis hate her and love him. pic.twitter.com/9hujRZ3OrL— Max Abrahms (@MaxAbrahms) October 5, 2024
Ранее Трамп не высказывался касательно эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Однако на этой неделе он выступил с резким заявлением, возложив ответственность за обострение на Байдена и Харрис.
Риск атаки на ядерные объекты Ирана
1 октября Иран устроил массированную воздушную атаку на Израиль. В целом исламисты выпустили по стране около 180 баллистических ракет. Большинство целей сбила ПВО.
Причиной стала недавняя ликвидация армией Израиля руководителей группировок "Хезболла" и ХАМАС.
В Израиле заявили о намерении ударить в ответ по ядерным объектам Ирана. Однако США высказались против этих планов.
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