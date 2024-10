Трамп считает, что Израиль должен нанести удар по ядерным объектам Ирана

Во время выступления на предвыборном митинге в штате Северная Каролина в пятницу, 4 октября, Трамп раскритиковал позицию действующего президента США Джо Байдена, который высказался против атак на иранские ядерные объекты.

В среду Байдена спросили, поддержит ли он удары по иранским ядерным объектам. Он дал отрицательный ответ.

Трамп прокомментировал этот эпизод так: "Они (репортеры. - ред.) спросили его (Байдена. - ред.), что вы думаете об Иране, ударили бы вы по Ирану? И он ответил: "Пока что они не ударят по ядерному оружию". Это же то, по чему вы хотите ударить, не так ли?", - задался вопросом политик.

По мнению кандидата от республиканцев, Байден ошибся.

"Разве это не то, по чему вы должны бить? Я имею в виду, что это самый большой риск, который у нас есть, - ядерное оружие. Когда ему задавали этот вопрос, ответ должен был быть таким: "Сначала ударим по ядерному оружию, а об остальном позаботимся позже", - сказал Трамп.

In contrast to the current White House position, Trump says Israel should attack Iran’s nuclear facilities. This is why Iran is helping to get Kamala elected and why Israelis hate her and love him. pic.twitter.com/9hujRZ3OrL