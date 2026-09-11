Трамп вважає, що американці зможуть отримати по 5000 доларів без схвалення Конгресу

Президент США Дональд Трамп вважає, що Конгресу не доведеться схвалювати виплати по 5000 доларів, які він пообіцяв американцям у разі перемоги республіканців на проміжних виборах у листопаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його коментар журналісту CBS News Джеку Фінку.

Зазначимо, що добою раніше Трамп пообіцяв виплатити кожному громадянину США по 5000 доларів після довиборів до Конгресу, якщо Республіканська партія збереже контроль над Палатою представників і Сенатом.

Він назвав ці виплати "значним припливом коштів", оскільки це гроші, які мають бути витрачені в США, а не в інших країнах.

На запитання журналіста, чи знадобиться для таких виплат схвалення Конгресу, Трамп сказав, що ні.

"Ми так не думаємо. Я думаю, вони зроблять це, якщо нам це знадобиться. Але ми так не думаємо. Країна процвітає, ми отримали трильйони доларів у вигляді мит та інших заходів. Зараз у США реалізуються проєкти з будівництва виробничих підприємств та інших інвестицій на суму понад 20 трлн доларів, що набагато більше, ніж будь-коли раніше. І ми вважаємо, що це буде добре", - заявив президент США.

Він також додав, що гроші мають працювати. У цьому контексті Трамп знову повторив, що його адміністрація хоче, щоб люди витрачали гроші у США, а не в інших країнах.

"Ми вважаємо, що це справді хороша, популярна та відмінна фінансова підтримка", - резюмував він.