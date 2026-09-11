Трамп считает, что американцы смогут получить по 5000 долларов без одобрения Конгресса

Президент США Дональд Трамп считает, что Конгрессу не понадобится одобрять выплаты по 5000 долларов, которые он пообещал американцам в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в ноябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его комментарий журналисту CBS News Джеку Финку.

Отметим, что сутками ранее Трамп пообещал выплатить каждому гражданину США по 5000 долларов после довыборов в Конгресс, если Республиканская партия сохранит контроль над Палатой представителей и Сенатом.

Он назвал эти выплаты "значительным притоком средств", так как это деньги, которые должны быть потрачены в США, а не в других странах.

На вопрос журналиста, понадобится ли для таких выплат одобрение Конгресса, Трамп сказал, что нет.

"Мы так не думаем. Я думаю, они сделают это, если нам понадобится. Но мы так не думаем. Страна процветает, мы получили триллионы долларов в виде пошлин и других мер. Сейчас в США реализуются проекты по строительству производственных предприятий и других инвестиций на сумму более 20 трлн долларов, что намного больше, чем когда-либо прежде. И мы считаем, что это будет хорошо", - заявил президент США.

Он также добавил, что деньги должны работать. В этом контексте Трамп снова повторил, что его администрация хочет, чтобы люди тратили деньги в США, а не в других странах.

"Мы считаем, что это действительно хорошая, популярная и отличная финансовая поддержка", - резюмировал он.