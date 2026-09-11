Трамп считает, что американцы смогут получить по 5000 долларов без одобрения Конгресса
Президент США Дональд Трамп считает, что Конгрессу не понадобится одобрять выплаты по 5000 долларов, которые он пообещал американцам в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в ноябре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его комментарий журналисту CBS News Джеку Финку.
Отметим, что сутками ранее Трамп пообещал выплатить каждому гражданину США по 5000 долларов после довыборов в Конгресс, если Республиканская партия сохранит контроль над Палатой представителей и Сенатом.
Он назвал эти выплаты "значительным притоком средств", так как это деньги, которые должны быть потрачены в США, а не в других странах.
На вопрос журналиста, понадобится ли для таких выплат одобрение Конгресса, Трамп сказал, что нет.
"Мы так не думаем. Я думаю, они сделают это, если нам понадобится. Но мы так не думаем. Страна процветает, мы получили триллионы долларов в виде пошлин и других мер. Сейчас в США реализуются проекты по строительству производственных предприятий и других инвестиций на сумму более 20 трлн долларов, что намного больше, чем когда-либо прежде. И мы считаем, что это будет хорошо", - заявил президент США.
Он также добавил, что деньги должны работать. В этом контексте Трамп снова повторил, что его администрация хочет, чтобы люди тратили деньги в США, а не в других странах.
"Мы считаем, что это действительно хорошая, популярная и отличная финансовая поддержка", - резюмировал он.
Другие обещания Трампа
Напомним, в ноябре 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что каждый гражданин США получит как минимум 2 тысячи долларов из доходов, которые были получены благодаря его пошлинам против многих стран мира.
Однако чуть позже глава Минфина США Скотт Бессент сообщил, что для реализации этих выплат потребуется одобрение Конгресса США.
По итогу по состоянию на сентябрь 2026 года, идея о выплате по 2000 долларов каждому американцу так и осталась лишь политическим обещанием.