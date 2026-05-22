Трамп втрутився у рішення Хегсета щодо відправки військ до Польщі, - WSJ

Що відомо про конфлікт навколо військ

Минулого тижня США несподівано скасували заплановане розгортання у Польщі 4 тисяч військовослужбовців.

Уже в п'ятницю Трамп оголосив про намір все ж відправити до Польщі солдатів - цього разу 5 тисяч.

За даними американських посадовців, під час телефонної розмови президент запитав главу Пентагону, чому скасували розгортання військ.

Тоді ж Трамп сказав Хегсету, що США не повинні погано ставитися до Польщі, оскільки вона є союзником Америки з тісними зв'язками з Білим домом.

Рішення Хегсета викликало різку критику з боку законодавців - як республіканців, так і демократів. Воно здивувало частину чиновників: критику стратегії США у війні з Іраном озвучила саме Німеччина, а не Польща.

На початку травня Трамп у відповідь на закиди канцлера ФРН Фрідріха Мерца наказав вивести з Німеччини 5 тисяч військовослужбовців.

У Міністерстві оборони США запевнили, що Трамп і Хегсет узгоджують рішення щодо військової присутності.

"Президент Трамп і міністр Хегсет постійно спілкуються і узгоджують свої дії щодо переміщення американських військ у Європі", - заявив представник Пентагону Шон Парнелл.