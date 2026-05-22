Трамп втрутився у рішення Хегсета щодо відправки військ до Польщі

Трамп втрутився у рішення Хегсета щодо відправки військ до Польщі, - WSJ

19:47 22.05.2026 Пт
2 хв
Хегсет скасував ротацію - а президент під час дзвінка нагадав йому, що Польщу не можна ображати
aimg Валерія Абабіна
Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп виступив проти рішення глави Пентагону Піта Хегсета скасувати заплановану ротацію американських військ у Польщі.

Що відомо про конфлікт навколо військ

Минулого тижня США несподівано скасували заплановане розгортання у Польщі 4 тисяч військовослужбовців.

Уже в п'ятницю Трамп оголосив про намір все ж відправити до Польщі солдатів - цього разу 5 тисяч.

За даними американських посадовців, під час телефонної розмови президент запитав главу Пентагону, чому скасували розгортання військ.

Тоді ж Трамп сказав Хегсету, що США не повинні погано ставитися до Польщі, оскільки вона є союзником Америки з тісними зв'язками з Білим домом.

Рішення Хегсета викликало різку критику з боку законодавців - як республіканців, так і демократів. Воно здивувало частину чиновників: критику стратегії США у війні з Іраном озвучила саме Німеччина, а не Польща.

На початку травня Трамп у відповідь на закиди канцлера ФРН Фрідріха Мерца наказав вивести з Німеччини 5 тисяч військовослужбовців.

У Міністерстві оборони США запевнили, що Трамп і Хегсет узгоджують рішення щодо військової присутності.

"Президент Трамп і міністр Хегсет постійно спілкуються і узгоджують свої дії щодо переміщення американських військ у Європі", - заявив представник Пентагону Шон Парнелл.

Що передувало

Нагадаємо, раніше США скасували плани розгортання у Польщі понад 4 тисяч військових 2-ї бронетанкової бригади 1-ї кавалерійської дивізії разом із технікою, частина солдатів уже перебувала в країні, проте повне розгортання вирішили не проводити.

У Пентагоні наполягали, що це рішення не було "раптовим", а стало результатом "комплексного та багаторівневого процесу". Скасування відбулося на тлі дефіциту бюджету армії США. Раніше Польща сама пропонувала США розмістити додаткові війська біля кордонів з Росією після анонсу виведення американського контингенту з Німеччини.

