Трамп втрачає терпіння щодо війни в Україні, але в правильному напрямку, - Стубб

Американський президент Дональд Трамп починає виявляти нетерпіння у питанні війни Росії проти України - але у правильному напрямку.
Про це заявив президент Фінляндії Олександр Стубб, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.
За словами Стубба, протягом останніх двох тижнів справи для України йдуть у кращому напрямку.
Президент заявив, що вчора, в суботу, він мав тривалу телефонну розмову з президентом США, а сьогодні вранці переговорив з президентом України Володимиром Зеленським.
"Зеленський терплячий, а от Трамп починає проявляти нетерпіння, але в правильному напрямку, тобто в напрямку (російського диктатора Володимира, - ред.) Путіна", - підсумував Стубб.
Стубб наголосив, що хоча міжнародна дипломатія останнім часом перебуває у своєму типовому хвилеподібному стані, за останні два тижні ситуація для України змінилася на краще.
Він також висловив сподівання, що під час завтрашньої розмови Трампа з Путіним, російський диктатор не вигадає якогось приводу, щоб спробувати змусити Сполучені Штати скасувати санкції.
Нагадаємо, що вчора, 17 травня, президент США Дональд Трамп оголосив про серію важливих телефонних переговорів із президентами Росії та України.
Він висловив сподівання, що ці розмови приведуть до припинення війни.
Зазначимо, що спікер Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що готується телефонна розмова.
У Зеленського вже навіть озвучили очікування від розмови Трампа з Путіним.
Варто зазначити, що днями в коментарі РБК-Україна директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь розповів, що спільні переговори між лідерами України, Росії та США можуть перетворитися на справжню психологічну баталію.
Детальніше про це, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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