Трамп теряет терпение относительно войны в Украине, но в правильном направлении, - Стубб

По словам Стубба, в течение последних двух недель дела для Украины идут в лучшем направлении.

Президент заявил, что вчера, в субботу, он имел длительный телефонный разговор с президентом США, а сегодня утром переговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Зеленский терпелив, а вот Трамп начинает проявлять нетерпение, но в правильном направлении, то есть в направлении (российского диктатора Владимира, - ред.) Путина", - подытожил Стабб.