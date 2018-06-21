Трамп встретится с королевой Британии Елизаветой II

Трамп посетит Британию 13 июля

Президент США Дональд Трамп проведет встречу с королевой Великобритании Елизаветой II в июле. Об этом сообщает Sky News.

Так, Трамп посетит Британию 13 июля, и это станет его первой поездкой в страну с 2016 года, когда он был избран президентом.

Как сообщается, встреча может пройти в Виндзорском замке 13 июля, так как в этот день он будет закрыт для посещений. Кроме того, ожидается, что Трамп проведет переговоры с британским премьер-министром Терезой Мэй.

Напомним, ранее сообщалось, что Дональд Трамп подписал исполнительный указ о прекращении практики разлучения семей мигрантов. Однако администрация пока не распространила текст документа.

Так, согласно политике "нулевой толерантности" администрации Трампа с 5 мая по 9 июня было разделено ряд семей мигрантов, которые находятся нелегально в США. В частности, от 346 родителей были отделены 2 342 ребенка.