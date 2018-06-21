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Трамп зустрінеться з королевою Британії Єлизаветою II

НовиниПолітика    21.06.2018 - 05:34
Фото: Дональд Трамп (nato.int)
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Трамп відвідає Британію 13 липня

Президент США Дональд Трамп проведе зустріч з королевою Великобританії Єлизаветою II в липні. Про це повідомляє Sky News.

Так, Трамп відвідає Британію 13 липня, і це стане його першою поїздкою в країну з 2016 року, коли він був обраний президентом.

Як повідомляється, зустріч може пройти в Віндзорському замку 13 липня, так як в цей день він буде закритий для відвідувань. Крім того, очікується, що Трамп проведе переговори з британським прем'єр-міністром Терезою Мей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Дональд Трамп підписав виконавчий указ про припинення практики розлучення сімей мігрантів. Однак адміністрація поки не поширила текст документа.

Так, згідно політики "нульової толерантності" адміністрації Трампа з 5 травня по 9 червня було розділено ряд сімей мігрантів, які нелегально перебувають в США. Зокрема, від 346 батьків були відокремлені 2 342 дитини.

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, Великобритания, Дональд Трамп  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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