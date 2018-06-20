Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.4
Межбанк BID 26.36
НБУ 2647.59
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.54
НБУ 3065.38
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.4
Межбанк BID 26.36
НБУ 2647.59
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.54
НБУ 3065.38
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Трамп подписал указ о прекращении разлучения семей мигрантов

НовостиПолитика    20.06.2018 - 22:40
Фото: Дональд Трамп (nato.int)
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Администрация пока не распространила текст документа

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о прекращении практики разлучения семей мигрантов. Об этом сообщает AP.

"Трамп подписал распоряжение о сохранении семей на границе", - говорится в сообщении.

Так, при подписании присутствовали также министр внутренней безопасности Кирстьен Нильсен и вице-президент Майкл Пенс.

Вместе с тем, администрация пока не распространила текст документа.

Напомним, ранее сообщалось, что Дональд Трамп пообещал принять меры, чтобы прекратить политику разделения семей нелегальных мигрантов, чтобы "сохранить семьи вместе".

Отмечается, что согласно политике "нулевой толерантности" администрации Трампа с 5 мая по 9 июня было разделено ряд семей мигрантов, которые находятся нелегально в США. В частности, от 346 родителей были отделены 2 342 ребенка.

Госдеп США призвал Россию прекратить преследования миссии ОБСЕ на Донбассе
Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, Дональд Трамп, Мигранты  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Нелюди!": травести-дива Монро высказалась о противниках КиевПрайда
"Нет совести никакой": сеть ужаснул вагон поезда "Укрзализныци" (фото)
Девушка сгорела заживо: на трассе Киев-Харьков произошло смертельное ДТП (фото)
В Киеве памятник возле МВД разукрасили в цвета ЛГБТ (фото)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь