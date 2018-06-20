Трамп подписал указ о прекращении разлучения семей мигрантов

Администрация пока не распространила текст документа
Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о прекращении практики разлучения семей мигрантов. Об этом сообщает AP.
"Трамп подписал распоряжение о сохранении семей на границе", - говорится в сообщении.
Так, при подписании присутствовали также министр внутренней безопасности Кирстьен Нильсен и вице-президент Майкл Пенс.
Вместе с тем, администрация пока не распространила текст документа.
BREAKING: Trump signs executive order to keep families together at border, says 'zero-tolerance' prosecution policy will continue.— The Associated Press (@AP) June 20, 2018
Напомним, ранее сообщалось, что Дональд Трамп пообещал принять меры, чтобы прекратить политику разделения семей нелегальных мигрантов, чтобы "сохранить семьи вместе".
Отмечается, что согласно политике "нулевой толерантности" администрации Трампа с 5 мая по 9 июня было разделено ряд семей мигрантов, которые находятся нелегально в США. В частности, от 346 родителей были отделены 2 342 ребенка.